Inter, Conte pensa già alla Juve: tre ballottaggi. Più Vecino di Eriksen

L'Inter deve ancora scendere in campo in Europa League per il ritorno dei sedicesimi contro il Ludogorets, ma Antonio Conte pensa già alla Juventus e in particolare a quale formazione mandare in campo dal primo minuto. Secondo quanto riportato da Tuttosport sono tre i principali ballottaggi del tecnico nerazzurro, a cominciare da quello tra Eriksen e Vecino. L'uruguaiano appare al momento favorito, vista la sua affidabilità, mentre in difesa sono Godin e Bastoni, con quest'ultimo in vantaggio, a contendersi il posto. Infine la corsia di destra di centrocampo: Candreva o D'Ambrosio? All'andata fu l'ex Torino a occuparsi di Cristiano Ronaldo e non è detto che l'allenatore non possa confermare la scelta di un girone fa.