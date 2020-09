Inter, contro il Lugano contusione a braccio e spalla per Barella

Tegola in casa Inter. Nelle prime battute dell'amichevole contro il Lugano (ancora in corso 1-0 per i nerazzurri con rete di Dalbert) Nicolò Barella è rimasto vittima di una forte contusione a braccio e spalla. A riferire la notizia è SkySport che parla anche di un infortunio che però non sembrerebbe di grave entità.