Possibile esordio in maglia nerazzurra per Nicolò Barella. Come riportato dal Corriere dello Sport, il neo acquisto dell’Inter potrebbe giocare titolare nell’amichevole contro il Manchester United (alle 13:30 ora italiana, diretta su Sportitalia). Antonio Conte dovrà fare a meno degli infortunati Politano e Lazaro, mentre Puscas arriverà dall’Italia solo oggi. Vecino ha avuto due giorni di riposo in più visto che è appena diventato papà.