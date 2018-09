Inter, Dalbert verso una maglia da titolare contro il Parma

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ancora diversi i punti interrogativi per Luciano Spalletti in vista del Parma, dato che il tecnico ancora deve sciogliere i dubbi relativi alla presenza di Sime Vrsaljko e di Mauro Icardi. Il croato, se sarà convocato, non partirà comunque titolare, mentre l'attaccante argentino sta spingendo per esserci dall'inizio - vista anche l'assenza certa di Lautaro Martinez. Possibile novità a sinistra, dove Kwadwo Asamoah non sta benissimo e dovrebbe essere rilevato da Dalbert Henrique. Probabile maglia dal 1' anche per Roberto Gagliardini, che non ci sarà contro il Tottenham, come sottolinea ParmaLive.com.