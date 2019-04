© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riportato da Repubblica Lautaro Martinez e Stefan De Vrij anche oggi non si sono allenati in gruppo con gli altri giocatori dell'Inter. I due, alle prese con problemi muscolari dalle sfide con le Nazionali, difficilmente saranno recuperati per la prossima gara con l'Atalanta. E di conseguenza, per Mauro Icardi, si potrebbe prospettare la seconda gara da titolare.