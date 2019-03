Inter, De Vrij out non solo la Lazio: salterà anche Genoa e Atalanta

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Sosta per le nazionali disgraziata per l'Inter, che ha perso Stefan De Vrij. L'olandese ha riportato una distrazione muscolare all’adduttore muscolare della coscia destra, come evidenziato dagli esami strumentali svolti ieri. Il difensore - sottolinea La Gazzetta dello Sport - non salterà solo la partita con la Lazio: lo stop sarà di almeno 15 giorni, salvo sorprese mancherà dunque anche nelle partite con Genoa e Atalanta della prossima settimana.