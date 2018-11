Inter, de Vrij: "Partita importante. Kane? Un attaccante fortissimo"

Fonte: Sky Sport

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Stefan de Vrij, difensore olandese classe '92 dell'FC Internazionale, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport nel prepartita dell'incontro Tottenham-Inter, valevole per la 5ª giornata del Gruppo B della fase a gironi della UEFA Champions League 2018/2019, in programma alle ore 21:00 al Wembley Stadium di Londra (Inghilterra):

"Secondo me, non è la partita più importante della stagione - afferma il nerazzurro -, ma è sicuramente molto importante per noi. Abbiamo un vantaggio in classifica rispetto a loro e, stasera, possiamo chiudere il discorso legato alla qualificazione agli ottavi".

Su Harry Edward Kane (Tottenham Hotspur FC): "Parliamo di un attaccante fortissimo, lo conosciamo tutti. Si muove bene, ha un tiro fortissimo. Dobbiamo stare attenti ed essere pronti se vogliamo fermarlo".