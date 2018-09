Inter, Di Gennaro in lista Champions: "Che onore, nerazzurri nel mio cuore"

© foto di Federico Gaetano

Inserito da Luciano Spalletti nella lista A dell'Inter per la Champions League 2018-2019, Raffaele Di Gennaro, portiere classe '93 di Saronno, esprime tutta la sua felicità per l'importante traguardo raggiunto nella sua carriera: "Sono molto felice e onorato di far parte della lista Champions della mia squadra del cuore!", ha scritto su Instagram l'ex Spezia.