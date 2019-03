© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non ci sarà nella giornata odierna un confronto tra i dirigenti dell'Inter e l'ex capitano Mauro Icardi. Quest'oggi ad Appiano Gentile sono arrivati per assistere all'allenamento Ausilio, Gardini e Marotta ma - riporta 'Sky' - non c'è stato alcun confronto col bomber argentino. Un chiarimento è comunque previsto per i prossimi giorni, prima della partenza per Francoforte: ci sarà un faccia a faccia per capire se Icardi è in grado di unirsi di nuovo al gruppo e se ha recuperato dal problema al ginocchio.