Inter, dirigenza al completo ad Appiano: presenti Marotta, Ausilio, Zanetti e Oriali

vedi letture

Dirigenza dell'Inter al completo oggi ad Appiano Gentile per la giornata di lavoro dei nerazzurri di Antonio Conte: Beppe Marotta, Piero Ausilio e Javier Zanetti, oltre a Gabriele Oriali, erano infatti presenti per l'allenamento. Il tecnico ha continuato a lavorare prevalentemente sulla parte fisica, per mettere i suoi in condizione di essere da subito al 100% non appena riprenderà la Serie A. A riportarlo è Sky Sport.