Inter, domenica di lavoro ad Appiano. Domani giornata di riposo

Domenica di lavoro ad Appiano Gentile per l'Inter, di rientro dalla trasferta di Lecce per la partita contro l'Olympique Lione. Qeust'oggi, il gruppo nerazzurro, dopo aver effettuato riscaldamento in palestra, si è diviso in due gruppi: lavoro aerobico e scarico per chi ha giocato ieri, palestra e partitella con sponde per i calciatori non impiegati contro i transalpini. Domani sarà giornata di riposo.