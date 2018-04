Inter, dopo il ko con la Juventus Wanda Nara esalta Icardi sui social

Fonte: Fcinternews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Subito dopo il termine della partita tra Inter e Juventus, l'account ufficiale Twitter di Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, si è riempito di retweet di importanti testate giornalistiche internazionali che sottolineano l'importanza e la crescita del capitano nerazzurro. Il primo messaggio condiviso dalla ex signora Lopez è di Marcelo Tinelli, giornalista e vicepresidente del San Lorenzo: "Non si può credere che la partita tra Inter e Juventus sia finita tre a due a favore dei bianconeri. Come si può sostituire Icardi a quattro minuti dalla fine? Per gioco e presenza in campo, Mauro è la chiave. E' uscito e l'Inter ha preso due gol in due minuti". Un altro tweet, invece, recita: "Partita tremenda! La Juve la ribalta negli ultimi tre minuti. Vince tre a due e si avvicina al titolo. Spalletti ha sostituito Icardi all'85esimo con la squadra in vantaggio per due a uno. Un errore che può costare all'Inter l'accesso in Champions League. Higuain, non pervenuto sino a quel momento, ha 'messo la testa' all'89esimo".