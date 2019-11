Fonte: dall'inviato Alessandro Rimi

© foto di Federico Gaetano

Doppia seduta di allenamento per i nerazzurri al Centro Sportivo Suning. La squadra di Antonio Conte, con alcuni calciatori della Primavera aggregati al gruppo, ha svolto un lavoro in mattinata con riscaldamento, torello ed esercitazioni tecnico-tattiche. Nel pomeriggio allenamento congiunto con il Fanfulla, formazione di Serie D: 5-2 per i nerazzurri il risultato finale, con la tripletta di Dimarco e le reti di Mulattieri e Bonfanti.