Inter, duplice obiettivo per Icardi: Champions e Mondiale

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo quello al Cagliari, i gol di Mauro Icardi in Italia sono 114, di cui 103 in nerazzurro e 11 con la maglia della Sampdoria (10 in A, uno in B). Per decretare la grandezza di un attaccante è importante però anche capire quanto pesano i suoi gol, in termini di forza dell’avversario e di momenti in cui segni - sottolinea la Gazzetta dello Sport -. Icardi ha tra le vittime preferite la squadra che ha dominato le ultime stagioni (7 le reti alla Juve), ma tra i suoi scalpi - malgrado gli sprechi nell’ultimo derby - ci sono anche Milan (4, tutti recenti dopo che i cugini erano quasi diventati un tabù), Roma (5) e Napoli (2 in 12 gare, è la big contro fatica di più). Ora gli obiettivi di Maurito sono due: raggiungere la Champions con l'Inter ed entrare a far parte dell'elenco dei convocati dell'Argentina per il Mondiale.