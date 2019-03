Inter eliminata dall'Europa League, fuori onda di Bergomi: "Che palle"

© foto di Federico Gaetano

L'Inter saluta l'Europa League dopo il ko a San Siro contro l'Eintracht Francoforte. Ai tedeschi è bastato il gol di Jovic realizzato nei primi minuti di gioco. Al commento tecnico del match per Sky Sport, accanto a Massimo Marianella, c'era Giuseppe Bergomi, ex bandiera dell'Inter. Anche lo Zio sembra non aver gradito la prestazione nerazzurra, al contrario: a fine partita è stata pizzicata una sua frase fuori onda, inequivocabile: "Che palle ragazzi, che palle". Il pensiero di ogni interista al triplice fischio, probabilmente.