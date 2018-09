Inter, ematoma al polpaccio per Lautaro: il Parma si allontana

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'ematoma al polpaccio sinistro di Lautaro Martinez è problema leggermente più serio di quanto si aspettassero al Suning Center e con ogni probabilità terrà il Toro lontano dai convocati sia per la partita contro il Parma che per quella contro il Tottenham all'esordio in Champions League. E pensare che con il ritorno ritardato di Icardi, che rientrerà solo giovedì mattina dalla Nazionale, la sua candidatura per la titolarità anti-Ducali era in pole. Adesso toccherà a Keita giocare al centro della fase offensiva nerazzurra. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.