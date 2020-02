© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Uomini contati a centrocampo per Antonio Conte in vista della sfida di domani contro l'Udinese. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport sarà Nicolò Barella ad agire da play, con ai suoi lati Eriksen e Vecino. Ancora out dunque Sensi e Gagliardini mentre Brozovic è in dubbio ma potrebbe non essere rischiato in vista del derby.