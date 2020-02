Inter, Eriksen: "A Udine gara dura, ma bene i 3 punti prima del derby"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Pensiero social per Christian Eriksen dopo il successo dell'Inter sull'Udinese nella serata di ieri. Una partita complicata per la squadra di Conte nonostante lo 0-2 finale a proprio favore, come confermato dallo stesso danese alla prima da titolare in nerazzurro: "Gara dura, ma 3 punti e alla prossima il derby di Milano", ha scritto l'ex Spurs su Instagram.