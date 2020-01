Il 24, numero di maglia scelto da Christian Eriksen per il suo arrivo all'Inter, non ha trascorsi particolarmente felici nel 21° secolo. Prima del danese ex Tottenham quella maglia è stata indossata da sei giocatori: Sixto Peralta, Vratislav Gresko, Carlos Gamarra, Nelson Rivas, Marco Benassi e Jeison Murillo. Tutti etichettabili come "meteore" o poco più.