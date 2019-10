Inter, fiocco azzurro per Brozovic: è nato Rafael

Lieto evento per centrocampista Inter nel giorno derby Italia

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - MILANO, 06 OTT - Fiocco azzurro per Marcelo Brozovic: è nato Rafael, secondo genito del centrocampista dell'Inter, come annuncia il club su Twitter: ''Congratulazioni da tutta la famiglia nerazzurra''. Grande gioia per Brozovic proprio la mattina della sfida contro la Juventus, questa sera a San Siro.