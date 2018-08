Inter flop col Sassuolo: Icardi-Lautaro e tanto clamore per nulla

© foto di www.imagephotoagency.it

"Icardi-Lautaro, tanto clamore per nulla". E' il commento critico de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola sul duo d'attacco dell'Inter. Al debutto la coppia fallisce: un grave errore per Mauro, zero tiri per Martinez. 18 i palloni toccati per il capitano, gara in ombra mentre l'ex Racing non ha mai concluso a rete e su 33 palloni toccati ha perso 13 palle.