Inter Forever batte Spurs Legends, 5-4 per i nerazzurri: decide Kharja

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Si è conclusa con uno spettacolare 5-4 per i nerazzurri la sfida tra Spurs Legends e Inter Forever, uno dei due match inaugurali del nuovo White Hart Lane. Tottenham avanti con Tainio, poi pareggio dell’Inter con Suazo su assist di Veron. Spurs di nuovo in vantaggio con Keane che beffa Julio Cesar. Al 30’ arriva il nuovo pari nerazzurro con Suazo che trova la doppietta personale, ma un minuto più tardi Nielsen riporta avanti il Tottenham. Nuovo pari Inter con Veron, si va a riposo dunque sul 3-3. Nella ripresa Inter in vantaggio con Ventola, con il Tottenham che pareggia subito con Berbatov. Nel finale arriva il gol vittoria neazzurro firmato da Kharja su assist di Zanetti. Vincono dunque i ragazzi di Francesco Toldo, con José Mourinho che oggi era anche lui sulla panchina nerazzurra come invitato d'eccezione.

Queste le formazioni di partenza:

SPURS LEGENDS (4-4-2): Thorstvedt; Carr, Chimbonda, Bassong, Tainio; Anderton, Howells, Nielsen, Van der Vaart; Klinsmann, Keane.

INTER FOREVER (5-3-2): Julio Cesar; Zanetti, Galante, Blanc, Silvestre, Ferrari; Zanetti, Veron, Berti, Karagounis; Carbone, Suazo.