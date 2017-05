Inter, Gabigol: "Affetto dei tifosi incredibile, vinciamo insieme"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo gli applausi ricevuti dai tifosi dell'Inter al momento della sua entrata in campo contro il Sassuolo, Gabigol ha voluto ringraziare tutti attraverso il proprio account di Twitter: "Non posso non ricordare l'immenso affetto che ricevo da tifosi nerazzurri. Forza Inter, vinciamo insieme!", ha scritto il giocatore brasliano.