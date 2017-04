Inter, Gagliardini amaro: "Dopo lo 0-1 la partita è cambiata"

Fonte: Fcinternews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il ko interno con il Napoli, a Inter Channel il primo a parlare è Roberto Gagliardini. "Resta il rammarico. Fino al gol, la partita è andata come avevamo preparato e ci aspettavamo. Dopo il gol, tutto è cambiato e ci hanno aspettato creando pericoli nelle ripartenze - dice l'ex atalantino -. Se eravamo più preoccupati di non subire il raddoppio piuttosto che andare a pareggiare? Dovevamo avere un certo equilibrio, non potevamo permetterci di subire lo 0-2. Dovevamo tenere in bilico il risultato fino all'ultimo e cercare di realizzare quelle poche occasioni che ci saremmo creati. L'Europa è ancora lì, pensiamo adesso a fare bene queste ultime quattro partite".

A livello personale come sta Gagliardini?

"Qualcosa a livello fisico devo recuperare dopo essere stato un po' fermo, ma non tutto dipende da quello. Dobbiamo essere più precisi".

E' un gruppo poco cattivo?

"No, è un momento di difficoltà. La colpa è nostra, dobbiamo lavorare di più: è l'unica ricetta per uscirne".