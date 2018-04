Inter, Gagliardini ko: domani gli esami strumentali

Centrocampista Inter uscito in barella, fine stagione a rischio

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - MILANO, 17 APR - Roberto Gagliardini sarà sottoposto domani agli esami strumentali per stabilire l'entità dell'infortunio alla coscia destra patito nella partita contro il Cagliari. Lo ha fatto sapere l'ufficio stampa dell'Inter. Gagliardini è uscito in barella ieri sera da San Siro e una prima diagnosi parla di "una distrazione ai flessori". Per il centrocampista dell'Inter il campionato potrebbe essere finito in anticipo.