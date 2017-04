Inter, Gagliardini: "Momento difficile, lavorare tanto e parlare poco"

Così ai microfoni di Sky Sport.

Continua il momento negativo dell’Inter, sconfitta in casa dal Napoli. Queste le sensazioni a fine gara di Roberto Gagliardini ai microfoni di Sky Sport: “Dobbiamo avere la forza per invertire il trend. Non è possibile che una squadra come l’Inter faccia questi risultati, l’unica cosa che possiamo fare adesso è parlare meno e lavorare tanto. MI rendo conto che non sto rendendo come un mese e mezzo fa, la gamba non la sento ancora a posto. Un giocatore come me ha bisogno di essere sempre al top fisicamente, anche se i problemi non sono solo quelli. Sto pagando qualcosa anche sul piano mentale, è un momento da cui dobbiamo venire fuori. Bisogna lavorare ogni settimana per arrivare a certi livelli”.