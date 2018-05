Inter, Gagliardini non al top: niente maglia da titolare con la Lazio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, calano drasticamente le possibilità di vedere Roberto Gagliardini partire titolare nel match dell'Olimpico. Ieri mattina la squadra ha sostenuto una seduta mattutina in vista della gara di domenica: il centrocampista ha svolto metà allenamento in gruppo e metà da solo per proseguire il programma di recupero. Sarà convocato per la Lazio, ma sarà dura vederlo in campo dall’inizio.