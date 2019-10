Inter, Godin potrebbe riposare: al suo posto pronto Bastoni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Altra chance per Alessandro Bastoni. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Antonio Conte, per la sfida di domenica contro il Sassuolo, potrebbe concedere un turno di riposo a Godin, reduce dagli impegni con la Nazionale uruguaiana e in vista della gara contro il Borussia Dortmund in Champions League e al suo posto potrebbe scendere in campo proprio l'ex Parma, che completerebbe il pacchetto arretrato al fianco di De Vrij e Skriniar.