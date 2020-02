vedi letture

Inter, Godin sui social: "Continuiamo a preparare la partita. Settimana importante!"

Sorrisi ad Appiano, giovedì il Ludogorets, domenica la Juve

(ANSA) - MILANO, 25 FEB - Sorrisi e fatiche per l'Inter che si allena ad Appiano Gentile in vista della sfida a porte chiuse contro il Ludogorets per i sedicesimi di Europa League di giovedì. ''Continuando a preparare la partita. Settimana importante!'', scrive su Instagram Diego Godin che sarà probabilmente in campo come all'andata. Il difensore ha postato tre immagini della squadra che si allena alla Pinetina in un clima sereno e a pochi giorni anche dalla partita, decisiva per la corsa scudetto, contro la Juventus allo Stadium. (ANSA).