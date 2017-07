Inter, Handanovic: "Avversari di spessore ci saranno utili"

Fonte: inter.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"L'Inter ha tifosi in tutto il mondo, sentiamo il loro supporto ovunque. Siamo già stati in Cina, sono venuti sempre tantissimi tifosi e speriamo che ci sostengano anche in questa nostra nuova esperienza". Così Samir Handanovic in conferenza a Nanchino. "L'organizzazione è perfetta, non ci manca niente. Gli avversari di spessore ci aiuteranno a capire dove c'è più da lavorare per migliorare".