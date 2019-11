© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Pochi episodi arbitrali nel match Inter-Hellas Verona di ieri, terzo anticipo della dodicesima giornata di Serie A. L'arbitro Valeri ha assegnato un rigore nel primo tempo in favore degli scaligeri, giustissimo secondo la moviola de La Gazzetta dello Sport: "Al 18’ Handanovic esce e Zaccagni finisce a terra dopo un contatto col portiere nerazzurro. L’arbitro Valeri decreta un rigore, il contatto c’è, il Var non può che confermare la decisione del direttore di gara. [...] Al 49’ Barella in ritardo su Amrabat che salta rischia grosso, se ne accorge e chiede scusa, se la cava con un fallo".