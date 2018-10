Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti della mattinata. Juventus, Dybala: "Avrei sacrificato lo scudetto per la Champions" - Leggi la news, CLICCA QUI! Fiorentina, Pezzella: "Non pensiamo alla Champions....

Italia U20, i convocati per l'8 Nazioni: non c'è Antonucci

Lecce, La Mantia al 45': "Emozione per il gol. Lotteremo nella ripresa"

Oggi in tv, gli anticipi della A, la Serie B e i campionati esteri

Napoli, Meret: "Sto lavorando per rientrare al più presto"

Juventus, chance per Bentancur. E in attacco Allegri bluffa

Milan, Higuain-Cutrone coppia che funziona: 4 gol in 65 minuti insieme

SPAL, due dubbi per Semplici: Antenucci ancora in panchina?

Inter, riecco Vrsaljko. E Spalletti per la SPAL cambia l'attacco

Napoli, col Sassuolo riposa Milik: in attacco Mertens e Insigne

Maradona risponde ai detrattori: "Chi oggi mi critica, si drogava con me"

Inter, i convocati di mister Spalletti per la trasferta di Ferrara

Frosinone, Ghazoini convocato dal Marocco under 20

ChievoVerona, 23 calciatori convocati per la sfida al Milan

Inter, distrazione muscolare per Brozovic: out con la SPAL

Napoli, i convocati di Ancelotti: out Luperto, squalificato Mario Rui

Italia femminile, Gama out per la Svezia

Aggiornamento ore 15.10 - Non ci sarà Marcelo Brozovic nella sfida di domani tra l'Inter e la SPAL. A comunicarlo è stato lo stesso club nerazzurro sul proprio profilo Twitter ufficiale, specificando che il croato soffre di una leggera distrazione muscolare.

In vista del match di campionato in programma al "Mazza" contro la SPAL domani sera alle 20.30, il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti ha convocato 23 nerazzurri. Ecco l'elenco completo:

