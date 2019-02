Inter, i convocati di Spalletti: Keita Baldé a disposizione per Parma

© foto di Insidefoto/Image Sport

Sono ventuno i giocatori convocati da Luciano Spalletti, allenatore dell’Inter, per la partita contro il Parma della ventitreesima giornata di Serie A, in programma domani alle ore 20.30. Di seguito l’elenco completo, con il rientro di Keita Baldé Diao dopo l'infortunio. A centrocampo out, come previsto, lo spagnolo Borja Valero, mentre in difesa è naturalmente fuori Vrsaljko, che ha chiuso anzitempo la sua stagione. Ecco i convocati nerazzurri:

Portieri: Berni, Handanović, Padelli;

Difensori: Asamoah, Dalbert, D’Ambrosio, De Vrij, Miranda, Ranocchia, Škriniar, Soares;

Centrocampisti: Brozović, Gagliardini, Joao Mário, Nainggolan, Vecino;

Attaccanti: Candreva, Icardi, Keita Baldé, Lautaro Martínez, Perišić.