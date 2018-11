Inter, i convocati di Spalletti: Nainggolan recupera ed è a disposizione

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In vista della sfida al Genoa, Luciano Spalletti ha diramato i convocati per la gara casalinga contro i rossoblù: rientra Nainggolan, che si candida così ad una maglia da titolare in prospettiva Champions League. Di seguito l'elenco completo:

Portieri: Handanovic, Padelli, Berni.

Difensori: Vrsaljko, de Vrij, Ranocchia, Asamoah, Miranda, Dalbert, D'Ambrosio, Skriniar.

Centrocampisti: Gagliardini, Vecino, Nainggolan, Joao Mario, Borja Valero, Perisic, Brozovic.

Attaccanti: Icardi, Lautaro Martinez, Keita Baldé, Politano, Candreva.