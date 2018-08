Inter, i convocati di Spalletti: out Joao Mario

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Questi i convocati di mister Spalletti per la sfida con il Sassuolo. Non c'è Joao Mario, fermato da un problema muscolare. Spalletti ha voluto precisare che il portoghese non è fuori rosa.

Portieri: 1 Handanovic, 27 Padelli, 46 Berni;

Difensori: 2 Vrsaljko, 6 De Vrij, 13 Ranocchia, 18 Asamoah, 23 Miranda, 29 Dalbert, 33 D'Ambrosio, 37 Skriniar;

Centrocampisti: 5 Gagliardini, 8 Vecino, 20 Borja Valero, 77 Brozovic;

Attaccanti: 7 Karamoh, 9 Icardi, 10 Lautaro Martinez, 11 Keita Balde, 16 Politano, 44 Perisic, 87 Candreva.