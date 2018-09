Inter, i convocati di Spalletti per il Parma: c'è Vrsaljko, out Lautaro

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Attraverso il proprio sito, Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati nerazzurri per la gara contro il Parma di domani pomeriggio: c'è Sime Vrsaljko, che in Nazionale è stato costretto ad uscire anzitempo per un problema al ginocchio, ma che non desta preoccupazioni, mentre come da attese è assente Lautaro Martinez. Icardi ci sarà, e non c'erano grossi dubbi, pieno recupero anche D'Ambrosio e Nainggolan, usciti acciaccati dalla sfida di Bologna di due settimane fa. Di seguito le scelte del tecnico toscano:

Portieri: Handanovic, Padelli, Berni.

Difensori: Vrsaljiko, De Vrij, Ranocchia, Asamoah, Miranda, Dalbert, D'Ambrosio, Skriniar.

Centrocampisti: Gagliardini, Vecino, Nainggolan, Borja Valero, Brozovic.

Attaccanti: Icardi, Keita, Politano, Perisic, Candreva.