Inter, i convocati per la SPAL. Non c'è Icardi, presenti Keita e Perisic

L'Inter comunica le scelte per i convocati di Luciano Spalletti in vista della sfida di domani alle ore 15 in casa contro la Spal. La notizia più importante per l'allenatore di Certaldo è il ritorno di Keita Baldé, utile per arginare la crisi in attacco. Compare tra i convocati anche Ivan Perisic, uscito prematuramente dal campo durante la sfida di Europa League contro l'Eintracht Francoforte.

Ecco l'elenco completo:

Portieri: 1 Handanovic, 27 Padelli, 46 Berni;

Difensori: 6 De Vrij, 13 Ranocchia, 18 Asamoah, 21 Cedric Soares, 23 Miranda, 29 Dalbert, 33 D'Ambrosio, 37 Skriniar;

Centrocampisti: 5 Gagliardini, 15 Joao Mario, 20 Borja Valero, 44 Perisic, 77 Brozovic;

Attaccanti: 10 Lautaro Martinez, 16 Politano, 14 Keita Baldé , 87 Candreva