Inter, i dieci motivi de La Gazzetta dello Sport per vincere: 74 milioni e Messi

vedi letture

Dieci motivi per vincere l'Europa League. Dieci come gli anni che separano l'Inter dall'ultima finale continentale. Li indica La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna.

1. Conte prepara le gare come pochi.

2. Lukaku: non c'è uno come lui.

3. Difesa super: ad agosto un solo gol preso.

4. La "lezione" di United e Wolves (Siviglia è arrivato in sofferenza alla finale).

5. Il crescendo fisico contro lo Shakhtar.

6. I successi mancano dal 2011.

7. La statistica: il Siviglia a cinque finali di fila vinte, solo il Real ha fatto meglio.

8. I premi UEFA: vincendo finale e Supercoppa Europea, l'Inter arriverebbe a 74 milioni.

9. La prima fascia in Champions.

10. Per convincere Messi.