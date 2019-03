© foto di PhotoViews

Secondo giorno di allenamenti per Mauro Icardi, tornato ieri a lavorare ad Appiano insieme ai compagni dopo 36 giorni di assenza a causa della polemica scatenata dalla scelta della società, che ha tolto la fascia di capitano all'argentino per darla a Samir Handanovic. L'attaccante ha cominciato in gruppo, poi ha svolto una seduta personalizzata in compagnia di Radja Nainggolan, alle prese con il recupero dal problema al polpaccio. Lo riporta Sky Sport.