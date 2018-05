Inter, Icardi celebra sui social l'anniversario con Wanda Nara

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Quattro anni fa, Mauro Icardi e Wanda Nara si sposavano in gran segreto a Buenos Aires. Per celebrare la ricorrenza pubblicamente, l'attaccante nerazzurro ha voluto dedicaare a sua moglie un lungo e romantico post su Instagram, in cui rimarca come la popolare soubrette sia sempre presente al sui fianco: "Buon anniversario, amore mio . Oggi celebriamo i 4 anni dal giorno in cui abbiamo deciso di unirci in una famiglia. Il giorno del nostro matrimonio. Grazie per essere la persona che mi accompagna ogni giorno, la persona che è sempre presente, la persona che cerca il mio bene in ogni secondo. Ti amo per questo e per molto di più. Grazie mille".