Inter, Icardi cerca il riscatto: solo un gol alla Juve nelle ultime cinque

Mauro Icardi cerca uno speciale riscatto nel big match di questa sera. In carriera, il capitano dell'Inter ha segnato sette gol in dieci partite di Serie A contro la Juventus, ma recentemente il dato ha risentito di una frenata improvvisa con una sola segnatura negli ultimi cinque derby d'Italia disputati in ordine temporale. Lo sottolinea Opta.