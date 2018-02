Inter, Icardi corre verso la convocazione ma Spalletti vuole di più

© foto di Insidefoto/Image Sport

Mauro Icardi corre verso la convocazione contro il Bologna. Il capitano nerazzurro, dopo il problema all'adduttore, oggi dovrebbe allenarsi regolarmente insieme al resto del gruppo e dunque tornare a essere a disposizione di Spalletti. Al tecnico non sono piaciuti alcuni suoi atteggiamenti nelle ultime settimane, a partire dalle uscite sui social. Un capitano deve trascinare il gruppo anche coi comportamenti quotidiani, per questo tutti si aspettano qualcosa in più dall'argentino, anche in questo campo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.