© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Il calciomercato ai tempi dei social vive anche di post non sempre chiari e diretti. Col caso Mauro Icardi ancora nel vivo, qualsiasi cosa l'ormai ex capitano dell'Inter scriva finisce sotto la luce dei rifettori. E così succede all'ultimo post di Maurito: "Freedom". Libertà: evidente richiamo pubblicitario, ma qualcuno vi legge anche un messaggio al club nerazzurro. E tra i like spunta anche quello di Joao Cancelo.