© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Buone nuove da Appiano Gentile per Luciano Spalletti, che oggi pomeriggio - dopo i due giorni di riposo concessi alla squadra - ha potuto contare sulla presenza di Mauro Icardi in gruppo. Come fa notare Sky Sport, l'iter di recupero procede secondo la tabella di marcia, ora occorrerà capire la risposta che darà il ginocchio del rosarino dopo la settimana di terapie; la sensazione, come confermato dal dotto Volpi qualche giorno fa, è che il numero 9 nerazzurro sarà regolarmente al centro dell'attacco in Inter-Atalanta.