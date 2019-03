Fonte: fcinternews.it

Seconda seduta settimanale per la squadra l'Inter di Luciano Spalletti in preparazione alla sfida casalinga con la Lazio in programma domenica dopo la sosta. Senza i giocatori impegnati con le rispettive Nazionali, i nerazzurri presenti al Centro Sportivo Suning hanno aperto l'allenamento in palestra: dopo una prima fase di riscaldamento, trasferimento in campo per esercizi di rapidità e una serie di partitelle a campo ridotto con le sponde. Dopo la palestra con i compagni, Mauro Icardi ha proseguito con il lavoro differenziato in campo (stesso discorso per Radja Nainggolan): l'argentino, insieme Roberto Gagliardini, è stato l'ultimo a lasciare Appiano Gentile alle ore 14.10 dopo essere arrivato in mattinata alle 9.40. Lo riporta la redazione di Sky Sport.