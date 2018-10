Inter, Icardi raggiunge Vieri: 7° posto tra i marcatori nerazzurri in Serie A

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mauro Icardi, nel match vinto dai nerazzurri contro la SPAL, ha segnato i gol numeri 102 e 103 con la maglia dell'Inter in campionato, raggiungendo Christian Vieri in questa speciale classifica. 7° posto nella storia del club, ovviamente momentaneo, visto che dopo le recenti marcature, il capitano interista non ha nessuna voglia di fermarsi. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.