© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il terremoto è ancora in corso e Mauro Icardi decide di tirarsi fuori dall'Inter. Contro il Rapid Vienna non ha giocato ufficialmente per una infiammazione al ginocchio, peccato che ci conviva da mesi e che non sarebbe tanto grave da metterlo k.o. se tutto fosse normale. Invece, dopo aver visto la sua fascia andar via verso il braccio di Samir Handanovic per scelta della società, l'argentino ha scelto di non giocare, né in Europa League né in questo weekend di Serie A con la Sampdoria. "Sto male", ha detto a Spalletti quando quest'ultimo è rientrato dall'Austria. E la sua decisione sarà accolta. A riferirlo è La Gazzetta dello Sport.