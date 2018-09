© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Negli 85' di Colombia-Argentina Mauro Icardi ha fatto da chioccia, pur con i suoi 25 anni, a una nidiata di talenti su cui Scaloni e il suo eventuale successore proveranno a ripartire per costruire una nuova Nazionale. Essere rimasto negli Stati Uniti per giocare - sottolinea il QS-Sport - potrebbe essere stato un vantaggio per l’attaccante e per Spalletti, che ritrova un giocatore nuovamente rodato dopo l’assenza del Dall’Ara e i giorni di allenamento a parte. Il rovescio della medaglia è che il ritorno in gruppo ad Appiano non avverrà che domani, alla vigilia di Inter-Parma. Un solo allenamento con i compagni, con forti possibilità di non vestire una maglia da titolare. Martedì prossimo c’è il Tottenham e l’allenatore può contare su Keita. Non c’è motivo di rischiare, il tecnico dovrebbe tenersi in panchina il numero 9 e inserirlo in caso di necessità o per scaldare i motori in vista della Champions League.