Inter, il 14 luglio prima amichevole estiva col Lugano

Andrà in scena a poca distanza da Milano il primo impegno dell'Inter 2018/19. Poco oltre il confine svizzero, per la precisione a Lugano presso lo Stadio Cornaredo, i nerazzurri affronteranno in amichevole la squadra di Super League il prossimo 14 luglio alle ore 20.00.

La gara sarà un'occasione speciale per entrambi i Club, che si sfideranno nel contesto della 110 Summer Cup, ideata per celebrare lo speciale anniversario delle due prestigiose società.

L'apertura delle prevendite per l'amichevole partirà venerdì 15 giugno dalle ore 17,00 sul sito www.fclugano.com e nei punti vendita Ticketcorner.

Si va dunque componendo il definitivo calendario degli impegni estivi della squadra di Luciano Spalletti, con nuovi annunci in programma nelle prossime settimane e nuovi appuntamenti da inserire in agenda.