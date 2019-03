© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

L'Inter rinnova la propria partecipazione alla International Champions Cup. L'edizione 2019 sarà la settima partecipazione consecutiva dell'Inter all'ICC dal 2013 ad oggi, compreso il successo nell'edizione di Singapore del 2017. I nerazzurri apriranno il torneo sabato 20 luglio con la sfida contro il Manchester United a Singapore mentre mercoledì 24 luglio affronteranno la Juventus prima di rientrare in Europa per la partita di Londra contro il Tottenham, fissata per domenica 4 agosto.